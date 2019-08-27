كوادر امانة بغداد يتعرضون للاعتداء بالسكاكين شمال شرقي بغداد

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، تعرض كوادرها لاعتداء بالسكاكين اثناء تأدية الواجب في احدى مناطق شمال شرقي العاصمة.

وقالت الامانة في بيان إن "كوادرنا في بلدية الشعب تعرضوا لاعتداء بالسكاكين خلال حملة لرفع التجاوزات والكتل الكونكريتية عن الزقاق 55 المحلة 327 ضمن منطقة حي آور لغرض فتحه امام حركة السير والمرور ما استدعى تدخل القوات الامنية لحماية الكادر".

واضافت "ستتوجه لإقامة دعوى قضائية ضد المعتدين لينالوا جزاءهم العادل"، مؤكدة على "الاستمرار برفع التجاوزات رغم ما نتعرض له من اعتداءات مستمرة".