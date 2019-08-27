رفع سيطرة امنية من "سريع الشعلة" شمالي بغداد

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، رفع السيطرة الامنية المنصوبة ضمن الطريق السريع صلاح الدين المسمى شعبياً بـ"سريع الشعلة" وتحديدا أسفل مجسر الشعلة شمالي بغداد.

واضافت الامانة في بيان ، أنه "تم رفع (سيطرة الشهيد احمد) المتمثلة بكتل كونكريتية ومسقفات حديدية بالكامل بالتعاون والتنسيق مع القوات الامنية وذلك لتقاطع وجود السيطرة مع اعمال الصيانة الخاصة بالطريق".

يشار الى ان امانة بغداد اعلنت خلال الايام الماضية عن رفع العديد من الكتل الكونكريتية وفتح اعداد كبيرة من الشوارع المغلقة في العاصمة.