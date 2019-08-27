قوة من الرد السريع تصل البصرة لفرض الأمن فيها

أعلنت فرقة الرد السريع، الثلاثاء، عن وصول إحدى قطعاتها إلى محافظة البصرة لفرض الأمن فيها.

وذكر المكتب الإعلامي للفرقة في بيان ، ان "قطعات اللواء الاول فرقة الرد السريع وصلت الى محافظة البصرة لفرض الامن فيها".

وأضاف أن "وصول القوة جاء بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وتنفيذاً لاوامر قائد فرقة الرد السريع الفريق الحقوقي ثامرالحسيني ابو تراب".

وكانت محافظة البصرة قد شهدت خلال الأيام الماضية، نزاعاً عشائرياً استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في مناطق شمال المحافظة.