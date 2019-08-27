حشد الانبار يؤكد خلو منطقة وادي حوران من تواجد خلايا "داعش"

أكد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الثلاثاء، خلو منطقة وادي حوران من خلايا تنظيم "داعش" الارهابي بعد الانتهاء من عملية تفتيشها من قبل القوات الامنية.

وقال العبيدي في حديث صحفي إن "القوات الأمنية بصنوفها المختلفة مسنودة من قوات من الحشد الشعبي والعشائري وبدعم من طيران الجيش انهت عملية تطويق وتفتيش منطقة وادي حوران غرب ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، دون العثور على أعداد كبيرة ل‍داعش الارهابي بحسب مزاعم بعض السياسين وتصريحاتهم لوسائل الاعلام".

وأضاف ان" منطقة وادي حوران خضعت لعمليات دهم وتفتيش اسفرت عن تدمير عشرات المضافات والانفاق السرية والاستيلاء على عجلات ودراجات نارية لخلايا داعش" الارهابي ، مبينا ان" المنطقة آمنة ولا يوجد فيها اي تهديدات ارهابية في الوقت الحاضر بعد تطهيرها من قبل القوات الامنية بشكل تام".