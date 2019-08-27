تحقيق الرصافة: تصديق أقوال 189 متهما من العاملين في قاعات الروليت وزبائنها

صدقت محكمة تحقيق الرصافة، الثلاثاء، أقوال 189 متهما من العاملين في قاعات الروليت وزبائنها في بعض فنادق العاصمة بينهم جنسيات ‏أجنبية‎.‎

وقال القاضي المختص إلى المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "تحقيق الرصافة صدقت اعترافات 189 متهما من العاملين ‏في قاعات الروليت وزبائنها"، لافتا إلى أن "الأجانب العاملين في تلك القاعات الموقوفين حاليا هم (40) شخصا بينهم (24) امرأة، ‏من جنسيات تركية وبنغلاديشية وأوكرانية وجورجية وروسية".

وأضاف أن "الأجانب العاملين في تلك القاعات أغلبهم دخل العراق بصورة رسمية إلا أنهم لا يمتلكون إقامة ويطلق عليهم لقب ‏‏(دلر)"، مبينا ان "الموقوفين الآخرين زبائن لتلك القاعات بينهم ضباط ومنتسبون إضافة إلى موقوفين من دوائر حكومية وكسبة".

وتابع أن "عملية القبض عليهم تمت بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وقد تم إيقافهم وفق أحكام المادة ‏‏456 من قانون العقوبات العراقي".

يذكر إن مجلس القضاء الأعلى وجه خلال جلسته الأخيرة المحاكم باتخاذ الإجراءات القانونية السريعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ‏المختصة بحق مرتكبي جريمة لعب القمار وإدارة الصالات المعدة لذلك ووجه بتشديد فرض العقوبة.‏