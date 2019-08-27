جنايات الكرخ: الإعدام لمدان بخطف والاشتراك بقتل ضابط شرطة

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الثلاثاء، حكماً بالإعدام على متهم عن جريمة اشتراكه بعملية خطف أدت إلى "‏استشهاد" ضابط شرطة بعد مواجهة مسلحة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات الكرخ قضت حكماً ‏بالإعدام على أحد أفراد عصابة تقوم بخطف المواطنين ومساومة ذويهم‎".

وأضاف، أن "المتهم اشترك بخطف مواطن وعند محاولة نقله من السماوة إلى الديوانية جرى ‏نصب كمين من القوات الأمنية، وحصلت مواجهة بين قوات الأمن والعصابة ما أدى إلى استشهاد ‏ضابط وجرح جنود آخرين، وتم بعد ذلك إلقاء القبض على المتهم‎".

وأشار البيان، إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة ‏‏2005".‏