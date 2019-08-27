جنايات الكرخ: الإعدام لمدان بخطف والاشتراك بقتل ضابط شرطة

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الثلاثاء، حكماً بالإعدام على متهم عن جريمة اشتراكه بعملية خطف أدت إلى "استشهاد" ضابط شرطة بعد مواجهة مسلحة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات الكرخ قضت حكماً بالإعدام على أحد أفراد عصابة تقوم بخطف المواطنين ومساومة ذويهم".
وأضاف، أن "المتهم اشترك بخطف مواطن وعند محاولة نقله من السماوة إلى الديوانية جرى نصب كمين من القوات الأمنية، وحصلت مواجهة بين قوات الأمن والعصابة ما أدى إلى استشهاد ضابط وجرح جنود آخرين، وتم بعد ذلك إلقاء القبض على المتهم".
وأشار البيان، إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
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