تدمير مضافات وكهوف وسواتر ترابية تابعة لـ"داعش"الارهابي غربي الأنبار

دمرت القوات الأمنية، الثلاثاء، مضافات وكهوف وسواتر ترابية تابعة لـ"داعش" في حملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق شرقي قضاء الرطبة وصولاً إلى المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع السعودية غربي الأنبار.

وقال آمر حشد لواء قضاء عامرية الصمود العقيد صلاح العيساوي، إن "القوات الأمنية مسنودة بقوة من الحشد الشعبي والعشائري شرعت بحملة دهم وتفتيش ضمن المرحلة الرابعة لعملية إرادة النصر استهدفت مناطق شرقي قضاء الرطبة وصولاً إلى المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع السعودية غربي الأنبار".

وأوضح العيساوي في حديث صحفي أن الحملة تأتي "على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود خلايا لعناصر من مجرمي داعش تسللوا إلى تلك المناطق".

وأضاف العيساوي، أن "الحملة أسفرت عن تدمير أربع مضافات لإرهابي داعش فضلاً عن تدمير كهوف وسواتر ترابية لإرهابيي التنظيم"، مبيناً أن "الحملة تهدف إلى ملاحقة خلايا التنظيم الإجرامي في المناطق الصحراوية ذات التضاريس المعقدة".

وتابع، أن "الحملة نفذت من محاور مختلفة كل محور يختص بواجب أمني موزع بين تعقب المطلوبين والبحث عن مخازن الأسلحة والعتاد وأوكار وخلايا إرهابي داعش"، مؤكداً أن "عملية تعقب المطلوبين مستمرة لحين القضاء على الخلايا النائمة".