تحقيق الرصافة تصدق أقوال ضابط ومفوض شرطة استبدلا متهما مطلوبا للقضاء

صدقت محكمة تحقيق الرصافة، اليوم الثلاثاء، أقوال ضابط ومنتسب في وزارة الداخلية لقيامهم باستبدال ‏موقوف أثناء تسييره إلى المحكمة المختصة‎.‎

ونقل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى عن القاضي المختص قوله، إن "الأجهزة الأمنية ألقت ‏القبض على متهم مطلوب للقضاء وأثناء تسييره للمحكمة تمهيدا لعرضه على القاضي المختص ‏جرى استبدال الموقوف بشقيقه‎".‎

وأضاف أن " شقيق الموقوف عرض على القاضي ليتم إخلاء سبيل الموقوف المستبدل كونه ‏غير المقصود‎".‎

وأضاف أن "عملية القبض تمت على اثر معلومات استخبارية وردت إلى مكتب المفتش العام ‏بشأن عملية الاستبدال وعلى أثرها سلم المتهم الأصلي نفسه إلى الجهات المختصة واعتقل شقيقه ‏والضابط والمفوض مسؤول الدورية‎".‎

ونوه إلى إن "المتهمين موقوفين حاليا وفق أحكام المادة 290 من قانون العقوبات".‏