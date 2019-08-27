تحقيق الرصافة تصدق أقوال ضابط ومفوض شرطة استبدلا متهما مطلوبا للقضاء

صدقت محكمة تحقيق الرصافة، اليوم الثلاثاء، أقوال ضابط ومنتسب في وزارة الداخلية لقيامهم باستبدال موقوف أثناء تسييره إلى المحكمة المختصة.
ونقل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى عن القاضي المختص قوله، إن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على متهم مطلوب للقضاء وأثناء تسييره للمحكمة تمهيدا لعرضه على القاضي المختص جرى استبدال الموقوف بشقيقه".
وأضاف أن " شقيق الموقوف عرض على القاضي ليتم إخلاء سبيل الموقوف المستبدل كونه غير المقصود".
وأضاف أن "عملية القبض تمت على اثر معلومات استخبارية وردت إلى مكتب المفتش العام بشأن عملية الاستبدال وعلى أثرها سلم المتهم الأصلي نفسه إلى الجهات المختصة واعتقل شقيقه والضابط والمفوض مسؤول الدورية".
ونوه إلى إن "المتهمين موقوفين حاليا وفق أحكام المادة 290 من قانون العقوبات".
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