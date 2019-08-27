مكافحة الإرهاب يعلن أسماء "الإرهابيين" المقتولين بقصف جوي في صحراء الانبار

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، الثلاثاء، عن أسماء "الإرهابيين" المقتولين بقصف جوي في سحراء محافظة الانبار.

وذكر الجهاز في بيان، انه "الحاقاً بالبيان الذي اعلنه جهاز مكافحة الارهاب في ( ١٣ اب ٢٠١٩) حول مقتل ١٠ ارهابيين في صحراء الانبار بضربة جوية لطيران التحالف الدولي وفق معلومات دقيقة من استخبارات الجهاز تأكد لدينا بعد التدقيق والتفتيش ان من بين المقتولين كل من: الارهابي احمد حامد حسين عبدالجليل العيثاوي المكنى (ابو مسلم) والي ولاة الولايات الغربية".

وأضاف انه "من بين المقتولين أيضاً الإرهابي ابو انس امير قاطع الصحراء في ولاية الانبار، والارهابي ابو وقاص الاعلامي العام ومجهز الولايات الغربية، إضافة الى قياديين اخرين لم يتسنى معرفة اسماؤهم لتشوه جثثهم من اثر الضربة".

وأوضح الجهاز، أن "التنظيم فقد أكبر قياداته في القاطع".