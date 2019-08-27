اعادة فتح شارع مهم قرب وزارة الأشغال والبلديات العامة وسط بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اعادة فتح شارع مهم قرب وزارة وسط بغداد .

وقالت في بيان ، إن ملاكات بلدية الكرخ وبمتابعة مباشرة من مكتب امين بغداد رفعت الكتل الكونكريتية وفتحت شارع 23 ضمن منطقة الكريمات المحلة 216 المجاور لمبنى وزارة الأشغال والبلديات العامة .

واشار الى أن الشارع يحتل مكانة واهمية بالغة كونه يربط المنطقة المذكور بمنطقة العلاوي كما ويعتبر منفذ لاهالي المحلة 216 والذي سيقوم بدوره بتسهيل حركة السير والمرور بشكل كبير.