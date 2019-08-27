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النزاهة تضبط أوليات تعيين (3000) أجير يومي خلافاً للقانون في بابل


كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة، أوليات تعيين 3000 شخص بصفة أجراء يوميين في مديرية زراعة بابل خلافا للقانون.

وقالت الدائرة في بيان إن "فريق عمل من شعبة التحري والضبط ولجنة تقويم الأداء ومكافحة الرشوة في مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى مديرية الزراعة في المحافظة، قام بضبط الأوامر الإدارية الصادرة عن مكتب المحافظ والخاصة بتعيين 3000 شخص بصفة أجراء يوميين في مديرية الزراعة، بصورة مخالفة للقانون".

وأضافت، أن "التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق قادت إلى الكشف عن قيام مديرية الزراعة بتوجيه عدة كتب رسمية للمحافظة؛ توضح عدم وجود طلب احتياج للتعيين، لغرض إيقاف تعيين الأجراء اليوميين؛ لعدم إمكانية استيعاب أعدادهم الكبيرة في المديرية"، لافتة إلى أن "المحافظة لم تستجب لتلك الكتب وقامت بتعيينهم وتوزيعهم بين دوائر المديرية وأقسامها وشعبها". 

وأضافت الدائرة، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات خلال العملية، التي نفذت بناء على مذكرة قضائية، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بابل؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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النزاهة تضبط أوليات تعيين (3000) أجير يومي خلافاً للقانون في بابل
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