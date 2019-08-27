إيران: إلغاء تأشيرة دخول مواطنينا للعراق تبدأ من محرم لغاية نهاية صفر

أعلن قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي، الثلاثاء، عن فترة إلغاء تأشيرة الدخول لزوار الأربعينية من إيران إلى العراق، فيما أكد أن الفترة تبدأ من بداية شهر محرم لغاية نهاية شهر صفر.

ونقلت وكالة "فارس" عن العميد رضائي قوله، إنه "وفقا للاتفاق الحاصل بين حكومتي الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق وفي مختلف المستويات فمن المؤمل فتح معبر خسروي امام زوار الاربعين هذا العام".

وأضاف أن "الجهود مبذولة لفتح هذه الحدود امام الزوار حيث يعمل الجميع بداب في الجانب الايراني من حيث طرق المواصلات واماكن توقف السيارات ونقاط السيطرة والتفتيش".

وأوضح رضائي، أنه "خلال لقاء وزراء البلدين وكذلك زيارة قائد قوى الامن الداخلي الايراني الى بغداد فقد تم الاتفاق على الغاء تاشيرات الدخول من الاول من محرم حتى نهاية صفر لزوار اربعينية الامام الحسين (ع)".