ايران تؤكد استتباب الامن في الحدود لعبور زوار الاربعين

أكدت ايران بان الامن مستتب في الحدود تماما في المعابر الحدودية الاربعة مع العراق لعبور زوار اربعينية الامام الحسين (سلام الله عليه) وليس هنالك اي هاجس من حيث التسهيلات او الامن.

أعلن ذلك قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" امس الاثنين خلال زيارته التفقدية لمعبر خسروي الحدودي (المنذرية في الجانب العراقي)، وقال، انه وفقا للاتفاق الحاصل بين حكومتي الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق وفي مختلف المستويات فمن المؤمل فتح معبر خسروي امام زوار الاربعين هذا العام وان تستمر انشطته على مدار العام.

واضاف، ان اعادة فتح معبر خسروي من شانه تعزيز الامن والاستقرار وان يصب في مصلحة شعبي البلدين في محافظتي كرمانشاه وديالى ومدينتي قصرشيرين وخانقين.

وتابع قائلا، ان الجهود مبذولة لفتح هذه الحدود امام الزوار حيث يعمل الجميع بداب في الجانب الايراني من حيث طرق المواصلات واماكن توقف السيارات ونقاط السيطرة والتفتيش.

واوضح بانه خلال لقاء وزراء البلدين وكذلك زيارة قائد قوى الامن الداخلي الايراني الى بغداد فقد تم الاتفاق على الغاء تاشيرات الدخول من الاول من محرم حتى نهاية صفر لزوار اربعينية الامام الحسين (سلام الله عليه).

يذكر ان كانت هنالك 3 معابر حدودية لعبور الزوار من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى العراق وهي شلمجة وجذابة ومهران، ومن المقرر فتح معبر خسروي ايضا هذا العام امام الزوار.