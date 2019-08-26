اللواء الثامن في الحشد الشعبي : المهندس لم يتحدث من فراغ وانما من موقع القوة والاقتدار

اصدر اللواء الثامن، بيانا بشأن المؤامرة التي تسهتدف امن وازدهار هذا البلد العظيم لافتا الى ان “المهندس لم يتحدث من فراغ وانما من موقع القوة والاقتدار” .

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

صدق الله العلي العظيم

لقد تمادى اعداء العراق في الوقوف سدا منيعا امام تقدم وامن وازدهار هذا البلد العظيم وتعددت اوجه المؤامرة فمن استهداف المدنيين بالعجلات المفخخة والى تمكين المفسدين لتدمير بنى الاقتصاد التحتية الى مؤامرة تنظيم داعش الارهابي ولم يتركوا طريقا الا وسلكوه لاجهاض النظام السياسي في العراق… ولازال اعداء العراق – امريكا واسرائيل واذنابهم بالمنطقة يحوكون المكائد وقد اغاضتهم تلك الوقفة المشرفة لابطال الحشد الشعبي المقدس والانتصار الكبير الذي تحقق بهمتهم وتضحياتهم وحاول الاعداء ان يشوهوا صورة الحشد الشعبي وباساليب رخيصة وخطط مكشوفة.. اخرها استهداف مقراته ومخازن السلاح.

ان على اعداء العراق ان يحذروا من مغبة التورط مع فصائل المقاومة في العراق لان ضرباتهم وردود افعالهم سوف تكون شديدة بحجم عقيدتهم وولائهم للاسلام وللعراق العظيم وان الحاج ابو مهدي المهندس لم يتحدث من فراغ وانما من موقع القوة والاقتدار وعلى لسان اخوته قادة ومجاهدي فصائل المقاومة.

ونناشد الحكومة العراقية ان تنهض بمسؤولياتها تجاه المخطط الذي يراد منه زعزعة امن واستقرار العراق وان تكون مواقفها واضحة وجريئة تجاه من يهدد النظام السياسي ووحدة الشعب العراقي ولتضرب بيد من حديد لان من يقف خلف دعم قراراتها رجال ابطال لاتاخذهم بالله لومة لائم.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

قيادة سرايا عاشوراء