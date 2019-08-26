استئناف ميسان تعلن توقيف 16 متهماً بـ"الدكة العشائرية"

أعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية، الاثنين، توقيف 16 متهماً وفق قانون مكافحة "الإرهاب" من قبل محكمة تحقيق الكحلاء لقيامهم بارتكاب "الدكة العشائرية".

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الكحلاء التابعة لرئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية أوقفت 16 متهماً أقدموا على ارتكاب الدكة العشائرية برمي الاطلاقات النارية مستهدفين منازل لمواطنين نتيجة لخلافات عشائرية بقضاء الكحلاء في المحافظة".

ولفت البيان، إلى أن "المحكمة اتخذت الإجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت أقوالهم وفق أحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب".