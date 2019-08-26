الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية تثمن دور الحشد كجزء فعال من منظومة الدفاع الوطني

أعربت الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية، الاثنين، عن تثمينها دور الحشد الشعبي كجزء من منظومة الدفاع الوطني، فيما اكدت ضرورة اتخاذ الاحتياطات المطلوبة للتعاطي مع الطوارئ المحتملة ومواجهة تبعاتها.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان انه "بدعوة من الرئيس برهم صالح، وبحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عٌقد اليوم، في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً للقيادات الوطنية تدارس الوضع السياسي والأمني في البلاد والمنطقة".

وأضافت أن "الحاضرين أطّلعوا على تقرير قدمه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة بخصوص التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة والأعتدة خلال الأيام القليلة الماضية".

وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن "المجتمعين أكدوا على أهمية متابعة إجراءات الحكومة المتخذة بصدد المؤشرات المتوفرة عن تورط خارجي بالإعتداء على المخازن التي استُهدفت"، مبينة أن "المجتمعين أدانوا هذا الإعتداء الآثم والانتهاك الصارخ لسيادة العراق".