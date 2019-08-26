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سماحة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم(مدّ ظله) يستقبل وفد الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة


استقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) وفد الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، الاحد 23 من ذي الحجة 1440 هجـ، واستعرض الأمين العام الدكتور حيدر حسن الشمري لسماحة السيد الحكيم المشاريع التي تقوم بها العتبة لخدمة الزائرين.

ودعا سماحة المرجع (مد ظله) خلال اللقاء إلى تقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام، مبتهلا إلى العلي القدير أن يوفق الجميع لخدمة المراقد المقدسة وزوارها الكرام، والتفاني بخدمتهم، وأن يوفق العاملين في هذا المجال لكل خير.

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