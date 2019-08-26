سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يستقبل السفير الإندونيسي في العراق

استقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)، اليوم الأثنين، 24 من ذي الحجة 1440هـ، سفير جمهورية إندونيسيا في بغداد (بابانيغ انتاريلكس)،

وقد أكد سماحة السيد أهمية الحفاظ على التعاليم الإسلامية الناصعة المستمدة من القران الكريم واحاديث الرسول ص وأهل بيته الكرام وترسيخ المفاهيم الدينية لدى المسلمين، للحفاظ على شخصيتهم المبنية على الاخلاق الفاضلة .

من جهته أعرب السفير الاندونيسي عن بالغ غبطته وسروره لهذا اللقاء، وإلى دور المرجعية الدينية في خدمة الاسلام والمجتمعات الانسانية.