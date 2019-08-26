شرطة ميسان: الإطاحة بعصابة كانت تحاول تهريب كميات كبيرة من المخدرات

اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان ،الاثنين، عن احباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر سيطرتها الأمنية في قضاء قلعة صالح جنوب العمارة.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء ظافر عبد راضي دواي المحمداوي في بيان إن "مفارز الشرطة وبعد ورود معلومات من مصادر خاصة بالقيادة ، وتشكيل فريق من قوة أمنية لمتابعة الموضوع تم القبض على العصابة ، مبيناً " بأن كمية المخدرات التي تم ضبطها كانت ( ١١ كغم من مادة الكريستال المخدرة ) ".

وأضاف، أن "المهربين عددهم (٢) كانوا مستقلين عجلة مخبئين الكميات الكبيرة من المخدرات في أبوابها بطريقة محكمة ، مؤكداً ، بأن قيادته لن تتهاون مع الذين يحاولون النيل من الشباب بترويج تلك السموم التي تفتك بالمجتمع".