النائب حامد الموسوي بشأن تغريدة وزيرة خارجية البحرين ضد الحشد: بالعراق مرتزقة لاسرائيل اكثر منه

رد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الاثنين، على تغريدة وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد ال خليفة ضد الحشد الشعبي، وفيما وصفه بـ"المرتزق"، اشار الى ان هناك في العراق من هم مرتزقة لاسرائيل اكثر منه.

وقال الموسوي في حديث صحفي ان"دولة البحرين لسان حال الصهاينة وهي تحمل شعار صفقة القرن وهي محتلة من قبل ال ثاني، لانهم اقلية يحكمون شعب لديه ثورة، لكن الضمير العالمي لم ينصرهم".

واضاف، انه"شيء طبيعي ان يقول وزير الخارجية البحريني ان قصف مخازن الحشد دفاع عن النفس، لانه مرتزق ويتحدث بلسان اسرائيل، ولدينا في العراق من أهم مرتزقة لاسرائيل اكثر من الوزير البحريني".

وتابع: "عتبنا على ابناء جلدتنا الفرحين بالضربات الاسرائيلية للحشد الشعبي ويقولون انهم غير معنيين بالحشد".

وكان وزير الخارجية البحريني قد قال في وقت سابق من اليوم في تغريدة على تويتر، ان" إيران هي من أعلنت الحرب علينا ، بحراس ثورتها و حزبها اللبناني و حشدها الشعبي في العراق و ذراعها الحوثي في اليمن و غيرهم . فلا يلام من يضربهم و يدمر أكداس عتادهم . انه دفاع عن النفس