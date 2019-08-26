الدفاع النيابية: عدد النواب المؤيدين لإخراج الأمريكان من العراق تجاوز النصف زائد واحد

أكد عضو لجنة الدفاع النيابية بدر الزيادي، الاثنين ، أن عدد النواب المؤيدين لإخراج القوات الأجنبية من العراق تجاوز النصف زائد واحد.

وقال الزيادي في حديث صحفي إن “أكثر من ١٠٠ نائب وقعوا سابقا على طلب تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية وقد يرتفع عدد المطالبين خلال الفصل التشريعي المقبل”.

وأضاف أن “بقاء هذه القوات يشكل خطرا على أمن وسيادة البلاد”، مبينا أن “هناك آراء أخرى تطالب استضافة القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية لمعرفة مدى حاجة العراق لتلك القوات”.

وأشار الى أن “عدد النواب المطالبين بتشريع قوانين لإخراج تلك القوات بات عددا كبيرا ويفوق النصف زائد واحد من عدد أعضاء المجلس