الانواء تصدر تنبيها للمواطنين بعد نشرها جدولا بارتفاع الحرارة لنصف درجة الغليان

اصدرت هيئة الانواء الجوية تنبيها للمواطنين بعد نشرها جدولا بارتفاع الحرارة الى نصف درجة الغليان.

وقالت الهيئة في بيان لها ان "البلاد ستتاثر بموجة حر لغاية الخميس المقبل بسبب زيادة تاثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي، مبينة انه من المتوقع ان تصل درجات الحرارة العظمى في بعض المحافظات الوسطى والجنوب الى 50 درجة مئوية".

ونبهت الهيئة المواطنين الى "عدم التعرض لاشعة الشمس بصورة مباشرة والى تناول كميات من السوائل".