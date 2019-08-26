شرطة النجف تلقي القبض على قاتل هرب الى كربلاء

اعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على قاتل مواطن تحت مجسرات ثورة العشرين وسط المحافظة بعد مطاردته داخل محافظة كربلاء.

وقالت في بيان إنه "بعد حدوث جريمة قتل مواطن تحت مجسرات ثورة العشرين تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة المحافظة وبرئاسة مدير مكافحة اجرام النجف و مدير شعبة اجرام الكرار وعدد من الضباط والمنتسبين"،

مبينة أنه "بعد البحث والتحري عن القاتل الذي هرب إلى محافظة كربلاء وبعد جهود كبيرة من فريق العمل تم القاء القبض عليه وبعد مواجهته بالادلة اعترف بارتكابة للجريمة " .

واضافت أنه "تم إحالته للقضاء لينال جزاءه العادل " .