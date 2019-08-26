الرئاسات الثلاث وقادة الحشد يؤكدون قرب اتخاذ إجراءات فاعلة للدفاع عن سيادة العراق

أكدت الرئاسات الثلاث وقادة الحشد الشعبي، الاثنين، قرب اتخاذ إجراءات فاعلة للدفاع عن سيادة العراق وردع المعتدين، فيما شددوا على أهمية عدم الإنشغال بكل ما من شأنه صرف الإنتباه عن المعركة مع فلول "داعش".

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان "الرئيس برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام، ب‍بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من قيادات الحشد الشعبي".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الدور البطولي الذي قدمته مختلف قوات الحشد الشعبي، إلى جنب باقي تشكيلات قواتنا المسلحة، في معارك التحرير ودحر الدواعش والارهاب".

وأوضح البيان، أنه "تم التأكيد على أن الإعتداءات التي تعرض لها الحشد مؤخراً هي في جانب منها محاولات لجرِّ الحشد ومنظومة الدفاع الوطني إلى الإنشغال عن الدور المهم المتواصل من أجل القضاء على فلول داعش والتخلص نهائياً من إلإرهاب ومخاطره ضد العراق وبلدان المنطقة والعالم وأن هذه الاعتداءات هي عمل عدائي سافر يستهدف العراق القوي المقتدر".

وتابع، أن "العراق سيتخذ العراق، من خلال الحكومة وعبر جميع القنوات الفاعلة والمنظمات الدولية والاقليمية كافة الإجراءات التي من شأنها ردع المعتدين والدفاع عن العراق وأمنه وسيادته على أراضيه".

من جانبه، شدد الحضور على "أهمية التركيز على الهدف الأساسي المتمثل بمحاربة الارهاب وتطهير الأرض العراقية من فلوله وعدم الإنشغال بكل ما من شأنه صرف الإنتباه عن هذه المعركة مع التأكيد ان سيادة العراق وسلامة ابنائه خط أحمر وأن الدولة تتكفل بحمايتهم والدفاع عنهم أمام أي استهداف وبما يتطلب وحدة العراقيين جميعاً ووحدة الموقف الوطني الداعم لقواته البطلة"، مؤكدين "ضرورة احترام سيادة القانون والتأكيد على مرجعية مؤسسات الدولة والتقيد بكل ما يعزز هذا الدور ويحفظ أمن وسلام العراق واستقراره".

وكانت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي قد اعلنت، أمس الأحد، عن استشهاد مقاتلين اثنين في اللواء 45 ب‍الحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار.