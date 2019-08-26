مصدر: إيقاف عمليات الاستطلاع البري للأميركان على المناطق الصحراوية في الانبار

أفاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الاثنين، بأن القوات الامريكية اوقفت عمليات الاستطلاع البري على مناطق غربي الانبار بعد حادثة استهداف عجلتين لقوات الحشد الشعبي.

وقال المصدر إن "القوات الامنية لم تشاهد منذ يوم امس، عمليات استطلاع للقوات الامريكية على المناطق الصحراوية بعد حادثة استهداف عجلتين للحشد الشعبي من قبل طائرة مسيرة بقضاء القائم غربي الانبار".

وأضاف أن" توقف عمليات الاستطلاع البري للقوات الامريكية تأتي ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها تلك القوات في المناطق الغربية تحسباً لعمليات انتقامية"،

مبيناً ان" القوات الامريكية المتمركزة في المناطق الغربية شددت من اجراءاتها الاحترازية على كافة مواقعها الامنية في مدن الانبار".

وأوضح المصدر، أن" القوات الامريكية تستخدم الطيران الحربي في عمليات الاستطلاع وتوفير الحماية لقواتها المتمركزة في عموم مدن المحافظة".