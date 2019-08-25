ضبط مدير قسم في إحدى دوائر الديوانية متلبساً بحيازة المخدرات

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن ضبط مدير قسم في إحدى دوائر محافظة الديوانية متلبساً بحيازة 250 غراماً من المخدرات.

وقالت في بيان إن مفرزة خاصة تابعة ل‍مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تمكنت من ضبط موظف حكومي يشغل منصب مدير قسم في أحد دوائر الدولة في محافظة الديوانية متلبساً بحيازة 250 غراماً من المخدرات لغرض الاتجار بها.

وأوضح البيان أن العملية جاءت بناءً على معلومات دقيقة من مصادر مفتشية الداخلية الخاصة ونتيجة للمتابعة والمراقبة لتحركات المتهم التي أثبتت استغلال الموظف لمنصبه في نقل المخدرات عبر السيطرات ونقاط التفتيش دون تفتيش. الأمر الذي دعا مكتب المفتش العام الى استحصال أمر قضائي بضبطه متلبساً بجريمته.