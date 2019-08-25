الحشد الشعبي: استشهاد مقاتلين اثنين بقصف بطائرتين مسيرتين غربي الانبار

أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الأحد، عن استشهاد مقاتلين اثنين في اللواء 45 بالحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار.

وذكرت القيادة في بيان ان "طائرتين مسيرتين مجهولتين استهدفتا، اليوم، نقطة ثابتة للواء 45 بالحشد الشعبي في قاطع عمليات الأنبار (15 كم عن الحدود العراقية السورية)".

وأضافت أن "القصف أسفر عن استشهاد مقاتلين اثنين من اللواء 45 وإصابة آخر واحتراق عجلتين".