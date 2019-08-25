القبض على "داعشي" جنوبي الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، القبض على عنصر في تنظيم "داعش"الارهابي جنوبي مدينة الموصل كان ينقل المعلومات الاستخبارية خلال بدء عمليات تحرير الزار والحويجة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، إن "مديرية شرطة حمام العليل التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد إصدار مذكرة قبض قضائية، ألقت القبض جنوبي الموصل على أحد عناصر داعش الإرهابية والذي كان يعمل كعنصر استخباري في ما يسمى استخبارات داعش الإرهابية".

وأضاف معن في بيان أنه جاء بالاعترافات الابتدائية والقضائية للمعتقل أنه "كان يقوم بنقل المعلومات الاستخبارية خلال بدء عمليات التحرير ضمن قاطع ناحية الزاب والحويجة".