القبض على عنصرين من داعش الارهابي يعملان "بديوان الجند" في ايمن الموصل

اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" الارهابي كانا يعملان بما يسمى "بديوان الجند" في ايمن الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان إن قوة مشتركة من افواج طوارئ قيادة شرطة نينوى نفذت واجب تفتيش في مناطق وقرى الملوثة والعبور والمزملات والسلام في اطراف الجانب الايمن لمدينة الموصل.

وأوضح ان القوة تمكنت من القاء القبض على عنصرين من عصابات داعش الارهابية والمطلوبين للقضاء، مشيرا الى أنهما كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.