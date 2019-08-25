رئيس الوزراء يصل الى قيادة عمليات الانبار

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، ان الاخير وصل الى قيادة عمليات الانبار.

وقال المكتب في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وصل الى قيادة عمليات الانبار".

واضاف ان "وزيري الدفاع والداخلية كانا برفقة عبد المهدي".

يذكر ان محافظة الانبار تشهد عمليات عسكرية في الصحراء التابعة لها سميت بارادة النصر الرابعة، والتي تهدف الى متابعة فلول عناصر "داعش" المختبئين في الصحراء.