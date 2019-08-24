الحشد الشعبي يخصص أرقامًا ساخنة للإبلاغ عن أي تجاوزات تحدث باسمه

أعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، السبت، تخصيص الحشد الشعبي لهواتف ساخنة للابلاغ اي خروقات او تجاوزات تحدث بالمحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، في تصريح صحفي إن "الحشد الشعبي خصص هواتف ساخنة للبلاغ عن اي خروقات او تجاوزات تحصل ضمن قواطع المسؤولية الامنية".

واضاف الحسيني، ان "قيادات الحشد الشعبي في ديالى جادة في متابعة كل الشكاوى"، لافتا الى ان "الحشد سيعتقل فورا كل من يستغل اسمه لمصالح شخصية".

وتابع الحسيني، أن "انتشار الحشد على بعض الطرق الرئيسية في ديالى قلل بشكل كبير من الخروقات والتجاوزات وتعامل بحزم مع اي خلل يجري"، مبينا ان "اللجنة الامنية في تنسيق مباشر مع قائد محور ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي نجحت في معالجة بعض السلبيات مؤخرا".