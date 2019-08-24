النائب الاول لرئيس البرلمان يحذر من عودة ’’الأبواق الطائفية’’ لبعض السياسيين.. هذا ما يسعون له

حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، السبت، من عودة اصحاب "الأبواق الطائفية" من بعض السياسيين الفاشلين جماهيريا الذين يحاولون خلط الأوراق والعزف على أوتار التفرقة.

واستنكر الكعبي في بيان "التفجير الذي استهدف الأبرياء في منطقة المسيب بمحافظة بابل"، مشيراً الى ان "المدينة عانت من تكرار العمليات الإرهابية طوال السنوات الماضية، ما يستدعي اهتماما استخبارياً وامنيا اكبر، وكذلك تعاون المواطنين بنقل المعلومات الدقيقة بشأن تواجد الإرهابيين والتعامل معهم بكل جدية وحزم".

وقال ان "اصحاب "الأبواق الطائفية" من بعض السياسيين الفاشلين جماهيريا يحاولون خلط الأوراق والعزف على أوتار التفرقة من اجل العودة الى مربع العنف والدمار، متجاهلين حساسية بعض المناطق وخصوصيتها، والدمار الذي خلفته قوى الشر و الارهاب فيها ".

ودعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى "وجوب تعقب الخلايا الإرهابية النائمة في المناطق المشخصة لدى القيادات الأمنية والإسراع بمعالجتها"، معتبرا "ضعف الجانب الاستخباري سبباً أساس في تكرار الخروقات الأمنية سواء في أطراف بغداد او عموم البلاد".

ووقع في سوق المسيب بمحافظة بابل، امس الجمعة (23 آب 2019) انفجار ناجم عن دراجة نارية كانت مركونة بالقرب من محلات تجارية، أسفر عن مقتل شخص واصابة نحو 15 اخرين كحصيلة أولية.