مجلس ديالى: ليس هناك منطقة محظورة على الحشد الشعبي

أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم السبت، عدم وجود أية منطقة "محظورة" على الحشد الشعبي في المحافظة، فيما أشار إلى أن مشاركة هذه القوات في الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم "ستكون الأكبر" وستشمل 12 قطاعا في ديالى.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس صادق الحسيني، في تصريح صحفي إن "الحشد الشعبي قوة رسمية تابعة للحكومة المركزية، وانتشاره في أية منطقة خاضع لخطط وستراتيجيات تعتمد الحاجة الفعلية والضرورة الامنية"، مبينا، أن "ليس هناك أية منطقة محظورة على الحشد، ومايتردد في بعض منصات التواصل الاجتماعي بين فترة وأخرى، مجرد أكاذيب وافتراءات".

وأضاف الحسيني، ان "الحشد الشعبي أغلق 7 بوابات للشر في ديالى، ودوره الأمني فعال جدا"، مشيرا إلى أن "مشاركته في خطة محرم الأمنية المقرر انطلاقها بعد أكثر من اسبوع ستكون الأكبر، وستشمل 12 قطاعا داخل المحافظة من أجل منع حصول أية خروقات".