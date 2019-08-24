بعد تعيينه بأسابيع.. مقتل “الأمير” العسكري لـ”ولاية” ديالى

أفاد مصدر أمني بمحافظة ديالى، اليوم السبت، بمقتل "الأمير العسكري لولاية ديالى" بتنظيم داعش الارهابي قرب الحدود مع محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، إن "القوات الامنية تمكنت اليوم السبت من قتل الأمير العسكري لولاية ديالى، بقصف بالهاونات استهدف منطقة الميتة، على الحدود مع صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن " الارهابي القتيل والذي تبوء منصبه قبل اسابيع معدودة، بعد مقتل الامير السابق بعملية عسكرية جرت في حمرين، يعد من القيادات المهمة في تنظيم داعش الارهابي وكان ينتقل بين المطيبيجة وحمرين مؤخرا، قبل مقتله على يد القوات الامنية".