صحيفة بريطانية: إسرائيل تخوض حرباً سرية في العراق

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، السبت، بإن إسرائيل تخوض "حرباً سرية" في العراق.

وذكر تقرير للصحيفة، ان "مسؤولين أمريكيين كشفوا مؤخراً عن استهداف تل أبيب لمستودعات للأسلحة، ما من شأنه أن يزعزع استقرار العراق الذي شهد مؤخراً فترة من السلام النسبي".

وأضاف أن "مسؤولين عراقيين أكدوا وقوع انفجار هائل في قاعدة بمحافظة صلاح الدين".

وأشار التقرير، إلى "وجود صور من مكان الحادث تظهر نيراناً مندلعة في الموقع المستهدف".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على الهجمات المنسوبة له، في حين ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى وقوف بلاده وراءها.