النائب حسن سالم يدعو الحكومة لـ"انذار" القوات الامريكية بوقت زمني قصير لإخراج جنودهم من العراق

دعا النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، السبت، الحكومة المركزية إلى "إنذار" القوات الأمريكية بوقت زمني قصير لإخراج جنودهم من العراق.

وقال سالم في بيان إنه "بعد بيان السيد كاظم الحسيني الحائري، صار لزاماً علينا العمل على اخراج القوات الامريكية من ارض الوطن".

وأضاف أن "الحكومة العراقية عليها انذار القوات الامريكية بوقت زمني قصير لإجلاء معداتهم واخراج جنودهم وإلا بعدها فسيكونون في مرمى سلاح ابناء المقاومة الاسلامية".

وأوضح سالم، "لن تنطلي علينا بعد اليوم، ذرائعهم فلا نريد تدريباً ولا دعماً ولا نقلاً للخبرات".