الوقف السني يرفع دعوى قضائية ضد موديل صورت في جامع النداء

اصدر ديوان الوقف السني، السبت، بيانا بخصوص قيام الموديل جيهان هاشم بالتقاط صور استعراضية في جامع نداء الإسلام ببغداد .

وواضح البيان له انه “بعد نشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي للموديل جيهان هاشم والتي التقطت في جامع نداء الاسلام، أمر رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير اوقاف بغداد الرصافة السيد طه عبد مرزوك ، وعضوية عدد من المشايخ واخرين “.

وبينت نتائج التحقيق ان “المومأ اليها قد دخلت الجامع خارج اوقات الدوام الرسمي و من دون الحصول على الموافقات الرسمية وهذا مخالف للقانون”،

مشيرا الى ان “الديوان سيرفع دعوى قضائية بحق جيهان، كما ان هذا الفعل خارج عن السياق العام والمساجد اماكن للعبادة وليست للتصوير والاستعراض”.