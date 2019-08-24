رئيس الجمهورية: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، التطورات السياسية، مشدداً على أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي ومراعاة سيادة العراق وأمنه واستقلاله.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان، إن صالح "استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيسيّ ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وتحالف الفتح هادي العامري، ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، لبحث عدد من الملفات".

وأكد صالح، بحسب البيان، على "رفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات، والنأي بالبلد عن أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار و المنطقة".

وأشار الى "ضرورة الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب، وعدم القبول بأن تكون البلاد ساحة صراع وتناحر للدول الاخرى، والعمل المشترك من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون الاقليمي".

ولفت الى "أهمية انتظار نتائج التحقيق الجاري من قبل الجهات المختصة في معطيات ما تعرضت له مخازن للاسلحة من تفجيرات مؤخراً، للخروج بموقف موحد يحفظ حقوق العراق ويعزز أمنه واستقلاله وسيادته".

واضاف ان "تمتين الوحدة الوطنية وتعزيز النظام الديمقراطي الاتحادي واعادة الاعمار وتقديم الخدمات للمواطنين هي من الأولويات الراهنة للدولة العراقية".

وأفاد المكتب الإعلامي بأنه "تم خلال اللقاءات الثلاثة بحث الوضع الأمني وتحركات عصابات داعش الارهابية وتوجيه الاجهزة المختصة لاتخاذ الاجراءات الرادعة لحرمان هذه العصابات من التقاط انفاسها".