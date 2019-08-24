نائب يحمل "سياسيين طائفيين" مسؤولية تفجير المسيب

حمّل النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي، السبت، السياسيين الذين قال إنهم "أثاروا النعرات الطائفية" مؤخراً في بابل بشأن موضوع الجثث مجهولة الهوية، مسؤولية التفجير الذي وقع أمس في قضاء المسيب.

وقال البعيجي في بيان إن "جميع السياسيين الذين أثاروا النعرات الطائفية مؤخراً في محافظة بابل فيما يخص موضوع الجثث مجهولة الهوية يتحملون مسؤولية ما حصل من تفجير إرهابي استهدف المواطنين العزل في قضاء المسيب يوم أمس".

وأضاف، أنه "لطالما حذرنا الجميع الابتعاد عن التصريحات الطائفية خصوصاً بعدما شهدت محافظة بابل استقراراً أمنياً في المحافظة، ولكن مع الأسف الشديد عاود بعض السياسيين التصريحات الطائفية والتي حاولوا من خلالها خلط الأوراق وإعادتنا إلى المربع الأول".

وأكد البعيجي، أنه "يجب محاسبة كل من يحاول إثارة النعرات الطائفية سواء كان من السياسيين أو من غيرهم لضمان الحفاظ على السلم الأمني والمجتمعي في محافظة بابل"،

داعياً القوات الأمنية إلى "أخذ الحيطة والحذر والضرب بيد من حديد على كل من يحاول استهداف أمن بابل والحفاظ على حياة المواطنين من أي استهداف أو عمل إرهابي يحصل مستقبلاً".

يذكر أن وزارة الصحة أفادت، بإصابة أكثر من 30 شخصاً جراء انفجار عبوة ناسفة، مساء أمس، في سوق بقضاء المسيب شمالي بابل، قبل أن تعلن وفاة أحد الجرحى صباح اليوم.