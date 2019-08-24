شرطة البصرة تشيّع ضابطاً ومنتسباً استشهدا بعملية اعتقال تاجر مخدرات

أقامت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، تشييعاً لضابط ومنتسب من تشكيلاتها استشهدا يوم أمس خلال عملية ألقاء القبض على تاجر مخدرات، وذلك بحضور قائد الشرطة وبقية الضباط، ومسؤولين وشخصيات من شرائح مختلفة.

وقالت مصادر اعلامية، إنه "انطلقت من مقر قيادة الشرطة، مراسم تشييع جثمان الشهيد النقيب علي كريم حليم النور، وجثمان الشرطي المفوض علي خليل اسماعيل المساعدي، كلاهما من قسم مكافحة المخدرات، مبينا انه "سيتم التوجه بالجثمانين إلى مدينة النجف لموارتهما الثرى في مقبرة وادي السلام."

هذا واستشهد ضابط ومنتسب في قيادة شرطة البصرة إضافة إلى إصابة أثنين آخرين من عناصر الأجهزة الأمنية، يوم أمس أثناء تنفيذ واجب إلقاء قبض بحق احد المتهمين بتجارة المخدرات في قضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة، وفقاً لأوامر قضائية،

فيما أقدم المتهم بعد محاصرته من قبل القوة الأمنية، بتفجير رمانة يدوية على نفسه والمجموعة التي معه، وفقاً لما أعلنه رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي.