المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يطلع على احصائية لقضايا النزاهة المعروضة امام المحاكم المختصة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اطلع على 8824 قضية نزاهة معروضة أمام القضاء في عام 2019، مشيراً إلى أن عبد المهدي وجه بضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط.

وقال المكتب في بيان إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته السابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث استعرض آخر المستجدات، وخصوصا ما يتعلق بالاجراءات المتخذة في مجال مكافحة الفساد من قبل السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية، ومتابعة تنفيذ التوصيات المقرّة من قبل المجلس وتنفيذها حسب الاختصاص".

وأضاف البيان، أن "المجلس اطلع على إحصائية قدمها مجلس القضاء الأعلى تتضمن قضايا النزاهة المعروضة للعام ٢٠١٩ أمام المحاكم المختصة وعددها ٨٨٢٤ قضية في عموم العراق والمنجز منها ٥٨٤٧ قضية لجميع المحاكم"، مبيناً أن "المجلس شدد على ضرورة إسناد السلطة القضائية وتمكين القضاة من اداء مهامهم خصوصا المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم".

وبين، أن "المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الإجراءات التنفيذية بما يضمن القضاء على منظومات الفساد في ملف النفط".