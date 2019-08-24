الحشد الشعبي يعلن انتهاء اليوم الأول من المرحلة الرابعة لعمليات إرادة النصر

أعلن مدير حركات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعي، السبت، عن انتهاء اليوم الأول من المرحلة الرابعة لعمليات إرادة النصر التي انطلقت صباح اليوم.

ونقل إعلام الحشد في بيان عن الربيعي قوله، إنه "انتهى اليوم الأول، من المرحلة الرابعة لعمليات إرادة النصر التي انطلقت في وقت سابق من اليوم السبت".

وأضاف الربيعي، أن "العملية اسفرت لغاية الآن عن قتل انتحاري داعشي وعنصر آخر بالتنظيم، فضلاً عن تفكيك 12 عبوة ناسفة ورفع عدد من الالغام".

واعلنت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق من اليوم السبت، عن انطلاق المرحلة الرابعة من ارادة النصر، مبينة ان المرحلة تشمل تطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الانبار.