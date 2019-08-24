استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية بعد حادث تدافع "مأساوي" أثناء حفل غنائي

قدّمت وزيرة الثقافة الجزائرية مريم مرداسي، اليوم السبت، استقالتها من منصبها على خلفية مصرع خمسة أشخاص بحادث تدافع خلال حفل غنائي.

ونقلت صحيفة النهار" الجزائرية في بيان لرئاسة الجمهورية، ان "الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، وافق على استقالة مرداسي من منصبها كوزيرة للثقافة".

وتأتي استقالة مرادسي على خلفية الأحداث المأساوية، التي وقعت خلال حفل المغني سولكينغ.

وكان خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في تدافع خارج الملعب الذي يحتضن حفل مغني الراب الجزائري المغترب، عبد الرؤوف الدراجي، المعروف باسم "سولكينع" في العاصمة الجزائرية.