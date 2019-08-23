نائب عن صادقون: لا خيار أمام العراق سوى التوجه نحو روسيا وإيران لشراء منظومة دفاع جوي

قال النائب عن كتلة صادقون البرلمانية، فاضل الفتلاوي، اليوم الجمعة، إن العراق لا يملك خياراً سوى التوجه نحو روسيا وإيران، للتسلح بمنظومة دفاع جوي متطورة، بعيداً عن أميركا.

وقال فاضل الفتلاوي، في حديث صحفي ، إن "العراق لم يجنِ من الولايات المتحدة الاميركية، إلا الدمار والخراب، وعلى تلك القوات مغادرة البلاد".

وأضاف الفتلاوي، أن "الحكومة العراقية ووزارة الدفاع مطالبة بفتح قنوات تواصل وحوار مع روسيا وايران من اجل شراء منظومة دفاع جوي متطورة، لحماية الاجواء العراقية من الخروقات المتكررة".

وأكد النائب عن كتلة صادقون في البرلمان، وجود "توجه حقيقي ونوايا صادقة لشراء منظومة (اس 400) خلال المدة المقبلة".

وتعرضت أربع مخازن يستخدمها الحشد الشعبي، إلى انفجارات غامضة خلال شهري تموز الماضي، وآب الجاري، اعقبها اتهام نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، القوات الأميركية الأربعاء بأنها "المسؤول الأول والأخير" عن الهجمات التي جرت "عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة".