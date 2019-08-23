الاستخبارات العسكرية تحبط محاولة تهريب أجهزة ارسال واتصالات عبر الحدود العراقية السورية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، احباط محاولة تهريب أجهزة ارسال واتصالات عبر الحدود العراقية السورية.

وذكرت المديرية في بيان انه "إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٧٢ من إحباط عملية تهريب لأجهزة ارسال واتصالات بالقرب من قرية زكو التابعة إلى ناحية الشمال في قضاء سنجار على الشريط الحدودي العراقي – السوري".

وتابعت "حيث ضبطت مستقبل اشارة عدد (٥)، وتكتر توزيع عدد (٤)، وهوائي ارسال عدد (٤)، وراوتر برذر عدد (٨)، وصحن استقبال صغير m5 عدد (١٠)، ونانو استيشن m5 عدد (١٠)، وصحن كبير عدد(٢)، وأستاند عدد (٢)، وقد تم التعامل مع المواد وفق السياقات والضوابط المعمول بها".