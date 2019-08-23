الدفاع المدني يخمد حريق المحال التسعة في كركوك ويؤكد انقاذ 35 محلا من النيران

افاد مصدر امني في محافظة كركوك، الجمعة، ان فرق الدفاع المدني اخمدت حريق المحال التسعة في وسط المحافظة، مبينا انها انقذت 35 محلا من النيران.

وقال المصدر إن "فرق الدفاع المدني في كركوك تمكنت اليوم من اخماد حريق اندلع داخل تسعة محال لبيع الاحذية، وانقاذ ٣٥ محلا من النيران في عمارة تقع في شارع الجمهورية وسط المحافظة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "نسبة الحرائق كانت متوسطة، في حين عثرت الفرق على مبلغ من المال وسجل ديون تم سليمه لصاحبه".