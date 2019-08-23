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مدير سجن الناصرية يرد على تصريحات الجبوري: تعاملنا انساني مع عوائل النزلاء


أكد مدير سجن الناصرية المركزي حسين الساعدي، الجمعة، أن طريقة التعامل مع عوائل النزلاء ذات طابع انساني، وجميع المنتسبين المكلفين بواجب المواجهة من العناصر الكفوءة والذين يراعون حقوق الإنسان، فيما نوه الى ما صرح به النائب السابق مشعان الجبوري لايمت للواقع بأي صلة.

وقال الساعدي في بيان ، إن "طريقة التعامل مع عوائل النزلاء ذات طابع انساني كبير ويتم فيها مراعاة الحالة الإنسانية بشكل كبير، حيث نقوم شخصيا بالإشراف على عملية المواجهة، كما يتم توفير وسائل نقل لهم إضافة إلى نقلهم بالعجلات المخصصين من القسم الى مكان المواجهة وتوجد قاعة انتظار مهيأة بها كافة سبل الراحة ولعب للاطفال".

وأضاف الساعدي، "كذلك تم توفير مفرزة طبية نسائية لخدمة المواجهين وخصوصا كبار السن وذوي الامراض المزمنة وكذلك توفير عربات لنقل المسنيين وتم تخصيص موظف قانوني للإجابة عن كافة استفسارات المواجهين بخصوص أبنائهم من النزلاء".

وأكد الساعدي أن "جميع منتسبينا المكلفين بواجب المواجهة يتم اختيارهم من العناصر الكفوءة ويراعون كافة معايير حقوق الإنسان في تعاملهم مع المواجهين حيث تم إدخالهم دورات تدريبية لهذا الغرض كما ويتم الإشراف من قبل لجان حقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر الدولية"، لافتا الى أن "القسم تم زيارته من قبل عدد من النواب مسبقا واثنوا على الخدمات التي تقدم النزلاء وعوائلهم اثناء عملية المواجهة".

ودعا الساعدي الى، "الاستفسار من العوائل المواجهة"، منوها الى أن "ما ورد على لسان النائب السابق مشعان الجبوري مناقض للحقيقة تماما ولايمت الى الواقع بأي صله، وقد قمنا بمفاتحة مراجعنا لاتخاذ الاجراء المناسب من قبلهم".

يشار الى أن محافظ ذي قار عادل الدخيلي وجه، القسم القانوني لديوان المحافظة برفع دعوى قضائية عبر الإدعاء العام ضد النائب السابق مشعان الجبوري بتهمة القذف بحق العراقيات وأبناء المحافظة، مديناً التصريحات التلفزيونية "غير اللائقة" التي تفوه بها الجبوري.

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