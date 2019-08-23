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العمليات الخاصة التابعة لمفتشية الداخلية تغلق صالات روليت وقمار في بغداد وتعتقل العشرات


اعلنت مفتشية وزارة الداخلية ، اليوم الجمعة، أن العمليات الخاصة التابعة لها اغلقت صالات روليت وقمار في بغداد والقت القبض على العشرات من مرتاديها.

وقالت في بيان إن العمليات الخاصة التابعة لمفتشية الداخلية تغلق صالات روليت وقمار في بغداد والقت القبض على العشرات من مرتاديها. 

واوضحت أن مفرزة الضبط التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية القت وبالجرم المشهود القبض على ١٤٠ شخصا من مرتادي صالات القمار والروليت والعاملين فيها في العاصمة بغداد بضمنهم ٢٠ سيدة من جنسيات اجنبية وضباط ومنتسبين في أجهزة أمنية مختلفة.

وأغلقت المفرزة الخاصة بالمفتش العام بأمر قضائي قاعتين للروليت والقمار مجاورتين لفندقين كبيرين في بغداد.

وقد نظمت المفرزة التفتيشية الخاصة محضر ضبط أصولي بآلات وأدوات القمار المستخدمة في لعبة القمار والروليت في أحد قاعات الفندق.

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العمليات الخاصة التابعة لمفتشية الداخلية تغلق صالات روليت وقمار في بغداد وتعتقل العشرات
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