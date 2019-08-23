نزاع عشائري مسلح شرقي بغداد والاهالي يطالبون القوات الامنية بالتدخل

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري مسلح شرقي العاصمة بغداد، مشيرا الى أن الاهالي يطالبون القوات الامنية بالتدخل.

وقال المصدر، إن دكة عشائرية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة حي اور شرقي بغداد، مشيرا الى أن الدكة العشائرية كانت بسبب "شجار لاطفال".

وأوضح المصدر، أن افراد من العشيرتين بصدد استهداف منازل افرادها، مشيرا الى أنت الاهالي يطالبون القوات الامنية بالتدخل الفوري.