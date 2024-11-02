منوعات

تصريحات الحلبوسي بحق المجمع الفقهي تثير غضبهم


أثارت تصريحات رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بحق المجمع الفقهي العراقي غضباً واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في العراق.

وصدر بيان استنكار جاء فيه، "نحن، المخلصون من أبناء العراق وأهل السنة والجماعة، نعرب عن استنكارنا الشديد لما صدر عن محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، من تصريحات غير مسؤولة وتجاوزات غير مقبولة بحق المجمع الفقهي العراقي، الذي يمثل مرجعية أهل السنة والجماعة في العراق".

وأضاف، "إن المجمع الفقهي العراقي قد أسس ليكون مرجعاً علمياً وشرعياً لأهل السنة والجماعة، وقد لعب دوراً مهماً في توجيه الأمة نحو الوسطية والاعتدال في الفهم والتطبيق للدين الإسلامي الحنيف. لذا، فإن أي محاولة للتقليل من شأنه أو إنكار مرجعيته تعتبر تعدياً على مشاعر الملايين من المسلمين السنة في العراق".

وتابع، "إننا نؤكد على أهمية وحدة الصف الإسلامي ونرفض أي محاولات لزرع الفتنة أو الإقصاء. نطالب جميع الأطراف السياسية والاجتماعية بالاحترام الكامل للمرجعيات الدينية، والاعتراف بدورها في تعزيز السلم الاجتماعي واستقرار المجتمع".

وأوضح، "ختاماً، ندعو محمد الحلبوسي إلى الاعتذار عن تصريحاته والالتزام بقيم الحوار والتفاهم، والعودة إلى تعزيز اللحمة الوطنية بدلاً من التحريض على الفتنة والانقسام".

كما أطلقت حملة استنكار وادانة لتهجم الحلبوسي على المجمع الفقهي ووصفه بانه لا يصلح مرجعية لأهل السنة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تصريحات الحلبوسي بحق المجمع الفقهي تثير غضبهم
مكتب هاريس الانتخابي يعتذر عن اتهام والز لإيلون ماسك بالشذوذ الجنسي  
أول لاجئ سياسي من الولايات المتحدة يحصل على جواز سفر روسي
ميزات متنوعة مع التحديث الجديد لـتطبيق تليغرام
منظومة "إسكندر" الصاروخية الروسية تظهر علنا لأول مرة في الجزائر
عندما حُكم على محمد علي كلاي بالسجن "ضميري ليس مرتاحا لأقتل إخوتي" !
الصين تبدأ بإنشاء مصنع للسيارات الطائرة!
وصول الوفد الطبي الإيطالي المختص بعمليات الشفة الأرنبية إلى محافظة ذي قار
مشروع قانون إسرائيلي ضد الأونروا قد يطرد إسرائيل من الأمم المتحدة
إجراءات قانونية بشأن نشر "المحتوى الهابط" على وسائل التواصل الاجتماعي في تونس
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك